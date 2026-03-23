23 de março de 2026 Português

O vinil voltou com tudo. O que era considerado uma midia obsoleta se tornou uma das formas mais apreciadas de ouvir musica, tanto por audiologos experientes quanto por uma nova geracao de ouvintes. A boa noticia e que voce nao precisa gastar uma fortuna para ter um toca-discos de qualidade. Existem otimas opcoes que entregam som surpreendente a precos acessiveis.

O que procurar em um toca-discos acessivel

Mesmo com orcamento limitado, ha caracteristicas que nao devem ser comprometidas. O prato deve ser pesado o suficiente para girar de forma estavel, sem oscilacoes de velocidade audiveis. O braco deve ter um contrapeso ajustavel para aplicar a pressao correta sobre o disco. A capsula e agulha incluidas devem ser de qualidade razoavel, e idealmente substituiveis por modelos melhores no futuro. Evite toca-discos que nao permitem trocar a agulha ou a capsula, pois voce ficara limitado a qualidade original para sempre.

1. Audio-Technica AT-LP60X

O AT-LP60X e o toca-discos mais recomendado na faixa de preco inicial. Totalmente automatico, basta pressionar um botao e o braco posiciona-se sozinho no disco e retorna ao descanso quando termina. Funciona em 33 e 45 RPM. A capsula AT3600L incluida oferece som limpo e equilibrado, muito acima do que se esperaria neste preco. Possui saida phono integrada, o que significa que pode ser conectado diretamente a qualquer amplificador ou caixa de som ativa sem necessidade de pre-amplificador externo. Disponivel tambem na versao Bluetooth (AT-LP60XBT) para conexao sem fio.

2. Fluance RT80

O Fluance RT80 e o proximo passo em qualidade sem um grande salto no preco. Ao contrario do AT-LP60X, este e um toca-discos manual com braco reto e contrapeso ajustavel, oferecendo mais controle sobre a reproducao. A capsula Audio-Technica AT91 incluida pode ser facilmente substituida por modelos superiores. O gabinete de MDF com acabamento em madeira e elegante e contribui para reduzir vibracoes. O motor DC com correia proporciona rotacao suave e silenciosa. Pre-amplificador phono integrado com opcao de bypass para quem quiser usar um externo.

3. U-Turn Orbit Basic

O U-Turn Orbit e fabricado nos Estados Unidos com foco em simplicidade e qualidade sonora. O design minimalista nao inclui pre-amplificador, Bluetooth ou qualquer recurso extra, concentrando todo o orcamento na qualidade mecanica e acustica. O resultado e um toca-discos que soa melhor que muitos modelos mais caros. A troca de velocidade e manual (com reposicionamento da correia), o que pode parecer inconveniente mas elimina uma fonte potencial de ruido eletronico. A capsula Audio-Technica incluida oferece som detalhado e dinamico.

Cuidados com seus discos