أفضل 7 محولات Bluetooth المساعدة في 2026

لماذا تحتاج إلى محول Bluetooth مساعد؟

إذا كنت تمتلك سيارة قديمة أو نظام صوتي لا يدعم Bluetooth، فإن محول Bluetooth المساعد هو الحل المثالي لتشغيل الموسيقى والمكالمات لاسلكيا. يعمل هذا الجهاز البسيط عن طريق الاتصال بمنفذ AUX في سيارتك أو مكبر الصوت، ثم يتصل بهاتفك عبر Bluetooth لبث الصوت بجودة عالية.

مع تزايد الاعتماد على البث الموسيقي من الهواتف الذكية، أصبحت هذه المحولات ضرورة لمن يريد الاستمتاع بتجربة صوتية لاسلكية دون الحاجة إلى تغيير نظام الصوت بالكامل. تتراوح الأسعار بين 15 و50 دولارا، مما يجعلها استثمارا بسيطا مقارنة بتكلفة ترقية النظام الصوتي.

أفضل الخيارات في 2026

1. TaoTronics Bluetooth 5.0 Receiver

يتصدر TaoTronics القائمة بفضل استقرار الاتصال وجودة الصوت الممتازة. يدعم تقنية Bluetooth 5.0 التي توفر مدى اتصال يصل إلى 15 مترا مع استهلاك منخفض للطاقة. البطارية المدمجة تدوم حتى 15 ساعة من التشغيل المتواصل.

يتميز بتصميم مدمج يمكن تثبيته في أي مكان بالسيارة دون أن يشغل مساحة. يدعم الاتصال المزدوج، مما يعني إمكانية ربط جهازين في الوقت نفسه. جودة الميكروفون المدمج جيدة بما يكفي لإجراء المكالمات أثناء القيادة.

2. Toksel Bluetooth AUX Adapter

يقدم Toksel أداء ممتازا بسعر تنافسي. يتميز بخاصية إلغاء الضوضاء CVC 8.0 التي تحسن جودة المكالمات بشكل ملحوظ. التصميم الأنيق والصغير يجعله مناسبا للاستخدام في السيارة والمنزل على حد سواء.

يدعم بروتوكولات الصوت aptX و AAC للحصول على أفضل جودة صوتية ممكنة. وقت الشحن الكامل ساعتان فقط، والبطارية تكفي لـ 16 ساعة من الاستخدام. يأتي مع كابل AUX مطلي بالذهب لضمان نقل صوت نظيف.

3. TekHome Bluetooth Receiver

يبرز TekHome بتصميمه العملي الذي يتضمن مشبكا لتثبيته على حزام الشمس أو الملابس. يدعم Bluetooth 5.1 مع زمن استجابة منخفض جدا، مما يجعله مناسبا لمشاهدة الفيديو أيضا وليس فقط للموسيقى.

يتضمن أزرار تحكم فيزيائية سهلة الاستخدام للتحكم في مستوى الصوت وتبديل المسارات دون الحاجة للنظر إلى الهاتف. البطارية تدوم 20 ساعة، وهي الأطول في هذه القائمة.

4. Anker Soundsync Bluetooth Receiver

لا تخيب Anker التوقعات مع محول Soundsync الذي يجمع بين موثوقية العلامة التجارية وأداء متفوق. يدعم الاتصال بجهازين في الوقت نفسه ويتحول بينهما بسلاسة. جودة البناء ممتازة مع غلاف بلاستيكي متين.

يتميز بخاصية الاتصال التلقائي بآخر جهاز مقترن عند التشغيل، مما يوفر الوقت كل مرة تركب فيها السيارة. مدة البطارية 12 ساعة تقريبا.

5. 1Mii B06 Plus Bluetooth Receiver

إذا كنت تبحث عن محول للاستخدام المنزلي بشكل أساسي، فإن 1Mii B06 Plus هو الخيار الأمثل. يوفر مدى اتصال يصل إلى 50 مترا بفضل الهوائي الخارجي القابل للتعديل. يدعم aptX Low Latency لتقليل التأخير الصوتي.

يأتي مع خرجين صوتيين: RCA و AUX 3.5mm، مما يمنحك مرونة في التوصيل بمختلف أنظمة الصوت. يعمل بالتيار الكهربائي عبر USB، لذا لا داعي للقلق بشأن البطارية.

6. Mpow BH129 Bluetooth Receiver

يقدم Mpow حلا اقتصاديا لا يتنازل عن الجودة. يدعم Bluetooth 5.0 وتقنية CVC 6.0 لإلغاء الضوضاء. التصميم خفيف الوزن وعملي مع مشبك مدمج.

البطارية تدوم 10 ساعات، وهي كافية لمعظم الاستخدامات اليومية. يأتي بسعر أقل من 20 دولارا، مما يجعله خيارا ممتازا لمن يريد تجربة محول Bluetooth لأول مرة.

7. TROND Bluetooth 5.2 Receiver

يمثل TROND أحدث ما توصلت إليه تقنية Bluetooth في فئة المحولات. يدعم Bluetooth 5.2 مع كوديك aptX Adaptive الذي يضبط جودة الصوت تلقائيا حسب ظروف الاتصال. التأخير الصوتي شبه معدوم.

يتضمن شاشة LED صغيرة تعرض مستوى البطارية وحالة الاتصال. البطارية تدوم 18 ساعة. يأتي مع حقيبة حمل صغيرة وكابلات متعددة.

كيف تختار المحول المناسب

عند اختيار محول Bluetooth مساعد، ركز على هذه العوامل: إصدار Bluetooth (5.0 أو أحدث للأداء الأفضل)، عمر البطارية (10 ساعات كحد أدنى للاستخدام في السيارة)، دعم كوديكات الصوت عالية الجودة مثل aptX، وجودة الميكروفون إذا كنت تخطط لاستخدامه للمكالمات.

ضع في اعتبارك أيضا مكان الاستخدام الرئيسي. المحولات المزودة ببطارية مناسبة للسيارة، بينما تلك التي تعمل بالتيار عبر USB أفضل للاستخدام المنزلي مع أنظمة الصوت الثابتة.

الخلاصة