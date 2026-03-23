Eigener Uebungsraum verbessert Technik und Spielfreude erheblich. Kein professioneller Tonstudioausbau noetig. Mit den richtigen Massnahmen laesst sich in nahezu jedem Raum ein brauchbarer Uebungsplatz schaffen.
So richten Sie einen Uebungsraum zu Hause ein
Raumwahl
Kellerraum bietet natuerliche Schallisolierung durch umgebende Erde. Grosse Fenster vermeiden (Glas daemmt kaum). Fern von Schlafzimmern reduziert Konflikte. Raumgroesse 12-20 Quadratmeter bietet bestes Verhaeltnis Praktikabilitaet und Klang. Kleine Raeume unter 8qm neigen zu stehendem Droehnen.
Grundlegende Schalldaemmung
Massivholztueren daemmen deutlich besser als hohle Innentueren. Dichtungsbaender am Tuerspalt kostenguenstig und wirkungsvoll. Schwere Buecherregale an Waenden absorbieren Schall. Professionelle Akustikpaneele wirksamer aber teurer. Alternative: dichte Wolldecken an Waenden.
Akustische Behandlung
Schalldaemmung (Schall bleibt drinnen) und Akustikbehandlung (Klang verbessern) sind verschieden. Absorber an Erstreflexionspunkten reduzieren stoerende Echos. Diffusoren an Rueckwand fuer natuerlicheren Klang. Teppich auf Boden einfachste Massnahme gegen harte Reflexionen.
Grundausstattung
Stabiler Notenstaender, bequemer Hocker oder Stuhl, ausreichend Beleuchtung. Metronom (mechanisch oder App). Grosser Spiegel zur Haltungskontrolle. Genug Steckdosen fuer Verstaerker, Effektgeraete, Ladekabel.
Nachbarschaftliche Ruecksicht
Feste Zeitfenster (z.B. 14-18 Uhr) vereinbaren. Gesetzliche Ruhezeiten unbedingt einhalten. Elektronische Instrumente mit Kopfhoererausgang ermoeglichen abendliches Ueben ohne Stoerung.
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